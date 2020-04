Engleska solidarnost, možeš da nas uceniš i odeš bez obeštećenja, ali te NIKO DRUGI neće kupiti!

U Engleskoj i dalje bojazan šta će se desiti sa PL, ali i čitavom fudbalskom piramidom. I dok će sporazum za plate u aprilu biti postignut, na na dalje vlada neizvesnost.



U maju se sigurno neče igrati, situacija u Englekoj je kritična i dalje, klubovi su rešeni da se šampionat nastavi u junu bez navijača, ali to će doneti gubitke, pogotovo u nižim ligama gde žive samo od prodatih karata i sponzora.



U čitavoj priči nije jasno kako će klubovi slomiti igrače da im smanje plate, sigurno je da fudbal neće biti isti, sami fudbaleri, pogotovo oni slabije plaćeni odbijaju da se odreknu dela plate.



Sve u svemu, situacija je takva da bi mogla da eksplodira tokom leta. Ako klub ne isplati igrača, on bi mogao da raskine ugovor i bez obeštećenja potpiše za neki drugi.



To se tumači kao hipotetička situacija u kojoj bi vodeći igrači manjih PL timova, ali i zvezde Čempionšipa poput našeg Mitrovića mogle da se kao slobodni igrači presele u druge klubove.











Ali, tu dolazimo do poente. Klubovi PL i Čempionšipa pregovaraju o potpisivanju pakta, da neće uzimati igrače jedni od drugih, kako bi sprečili ovako nešto.



U pitanju je solidarnost, pa bi igrač koji pokuša da ode negde drugde teško našao angažman. Ovo se doduše ne odnosi na to da pređe Lamanš, ali malo ko od prosečnih fudbalera iz Čempionšipa može da nađe neki pristojan klub van Engleske, niti bilo ko može da ga plati značajnije.



U svakom slučaju, korona će za posledicu imati smanjivanje plata, pad cena igrača, manje trasnfere, dugo će biti potrebno da se stvari vrate u normalu.