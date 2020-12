Enfildom se orila pesma "YNWA", strašni Liverpul "pokerom" počistio Vulvse!

Fudbaleri Liverpula pobedili su ekipu Vulverhemptona rezultatom 4:0 (1:0) u 11. kolu Premijer lige.







Povratak navijača, u ograničenom broju još kako je prijao ekipi Jirgena Klopa, jer se pre početka i tokom meča orilo "You never walk alone", što nam je nedostajalo makar i u toliko malom broju prisutnih.







A na terenu - ponovo sjajni Liverpul. Blistao je strelac i asistent Mo Salah, ali i dvostruki asistent i kapiten Džordan Henderson.





Pisali smo gotovo posle svake velike utakmice i pobede Liverpula, ali nas oni opet nateraju da se ponavljamo... Ekipa Jirgena Klopa može i bez svojih najboljih i nezamenjivih na svojim pozicijama, kao što su Alison, Van Dajk, TAA, kada se vrati verovatno će to postati i Tijago Alkantara.



Ali, Liverpul je opet pokazao svoje šampionsko lice i to protiv neugodnog rivala Vulverhemptona. Golovima Mohameda Salaha, Žoržinja Vajnalduma, Matipa i autogolom Nelsona Semeda, Liverpul je došao do svoje sedme pobede i ponovo je na deobi prvog mesta sa Totenhemom.



Vulvsi su bili bez svog najboljeg igrača Raula Himeneza koji se uspešno oporavlja od teške povrede glave, i gosti danas nisu uspeli da priprete šampionu.











U sledećem minutu usledila je nova lepa vest, a to je povratak Trenta Aleksandra-Arnolda, koji je mesec i po odsustvovao zbog povrede.









I posle samo 10 minuta, TAA je zaslužan za četvrti pogodak. Pobegao je po desnoj strani, uputio oštar centaršut, a na drugoj stativi je posle pravog karambola loptu udario Mane, pa se odbila od Semeda u mrežu.





Do kraja, nije bilo mnogo uzbuđenja, Liverpul je sačuvao prednost i osvojio važne bodove, te dokazao da poseduje neverovatan mentalitet i odličan tim i bez petorice važnih igrača, možda i nezamenjivih...