Emre Čan o Sariju, evo zašto je otišao!

Mauricio Sari je uspostavio svoj sistem u Juventusu koji se mnogima ne sviđa, a ponajviše je to bio slučaj sa Emreom Čanom.



Ovaj nemački fudbaler turskog porekla je istakao da je nezadovoljan napustio Juventus pre nego što je obukao dres Borusije iz Dortmunda.



"Jedan od razloga je taj što želim da igram za reprezentaciju. Glavni je taj što sam želeo ponovo da igram fudbal. Sari je došao na leto i nije nas trenirao prvih nekoliko nedelja.







Onda, kada je klub odbio ponude za mene, on me je pozvao i rekao mi u 20-sekundnom razgovoru da nisam na listi za LŠ. Nakon tog poziva nisam dobio šansu. Mislio sam da je to nepošteno i zato sam otišao", objasnio je Čan.







Emre Čan bi mogao da zaigra u derbiju Rura ovog vikenda, počinje u subotu od 15:30.