Emotivan oproštaj Vertongena od Totenhema

Belgijski fudbaler Jan Vertongen potvrdio je danas da napušta Totenhem nakon osam godina provedenih u tom klubu.



"Mom vremenu u klubu došao je kraj. Tužan dan iz više razloga. Nedostajeće mi prijatelji koje sam ovde stekao, osoblje koje vodi klub, igranje na neverovatnom novom stadionu i naravno - vi, navijači", napisao je Vertongen na svom Tviter nalogu.



Ovaj 33-godišnji fudbaler je u Totenhem stigao 2012. godine iz Ajaksa i za osam godina odigrao je ukupno 315 utakmica.



Vertongen iz kluba odlazi nakon što mu je istekao ugovor, a on je ranije sugerisao da bi voleo da igra u Italiji ili Španiji i rekao da je bilo "ozbiljnih" ponuda.



Iz kluba su mu poželeli mnogo uspeha, baš kao i golmanu Majklu Vormu kojem je takodje istekao ugovor. Vorm je u dva mandata u tom klubu upisao 48 nastupa u svim takmičenjima.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx