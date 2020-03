Emerijeva sledeća stanica je Serija A?

Napustio je Unaj Emeri redove Arsenala nakon serije loših rezultata sredinom sezone, minule je obavio dobar posao, ali je veliki pad u formi doveo do toga da se dve strane rastanu.



Nasledio ga je zemljak Arteta, a bivši trener Sevilje i PSŽ nije uspeo da pronađe novi angažman do prekida sezone.



Priznaje ipak da je ima ponuda, tražilo ga je i nekoliko timova iz Serije A.



"Radio sam 16 godina zaredom i rešio sam da uzmem mali predah, kako bi se pripremio za projekat koji će me najviše inspirisati. Ne otpisujem nijednu zemlju, Englesku, Francusku, Španiju, gde sam već radio ili Italiju, u kojoj nisam ranije imao prilike da radim.



Imao sam razgovore sa nekoliko italijanskih klubova, ali iz ovog ili onog razloga za mene nije bilo moguće da radim tamo. Otvoren sam za sve opcije i motrim na Seriju A. Iz poštovanja neću imenovati klubove koji su me kontaktirali u prethodnom periodu", izjavio je Emeri.



Povezivali su ga i sa Juventusom pre nego što je Sari seo na klupu "Stare dame", videćemo gde će svoju karijeru nastaviti Unaj Emeri kada se fudbalska sezona nastavi.