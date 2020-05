Emeri nije izdržao, opleo po Ozilu, ali i upravi Arsenala, koga je hteo pre rekordnog Pepea?!

Emeri je dobio otkaz u novembru, posle najlošijeg niza kluba od 1992. godine. Privremeno ga je zamenio Fredi Ljungberg, a zatim je ekipu preuzeo Mikel Arteta.





Za vreme Emerijevog boravka u Arsenalu Ozil je bio nezadovoljan pošto je od prvih 10 u sezoni odigrao samo jednu premijerligašku utakmicu. Emeri je rekao da se trudio da pomogne nemačkom fudbaleru.







"Takođe i on bi trebalo da bude samokritičan, da razmotri svoj stav i posvećenost. Pokušao sam sve što sam mogao da pomognem Ozilu. Uvek sam bio pozitivan, želeo sam da igra. Na pripremama sam mu rekao da želim da mu pomognem da bude najbolji Ozil. Želeo sam da aktivno učestvuje i da bude posvećen. Poštovao sam ga i mislio da može da pomogne", rekao je Emeri za "Gardijan", preneo je "Skaj".





"Mogao je da bude kapiten, ali ekipa to nije želela. To nisam ja odlučio, tako su odlučili igrači. Kapiteni su oni koji moraju da brane klub, trenera, saigrače", dodao je on.





Emeri je rekao i da je tražio od uprave kluba da prošlog leta dovede napadača Kristal Palasa Vilfreda Zahu, pre nego Nikolasa Pepea iz Lila.





Kristal Palas je tražio 80 miliona funti, ali je Arsenal ponudio upola manje. Na kraju Arsenal je kupio Pepea od Lila za 72 miliona funti.





"Rekao sam im da je to fudbaler koga želim. Sreo sam se sa Zahom i želeo je da dođe. Klub je izabrao Pepea, za budućnost. Rekao sam im: 'Da, ali mi moramo sada da pobeđujemo, a ovaj momak (Zaha) dobija utakmice'. Istina je i da je on bio skup, a da Palas nije hteo da ga proda. Donete su mnoge odluke koje su imale posledice", rekao je Emeri.