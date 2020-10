"El prezidente", nikad veći aplauz i Mesijev zagrljaj = Barsa je preko noći postala favorit u "El klasiku"!

Barselona prolazi kroz najteže razdoblje u novijoj istoriji, možda teže nego u sezoni 2007/08, poslednjoj sa Frankom Rajkardom.



Hosep Marija Bartomeu je odavno na konopcima, ali se uporno koprca i traži sve načine da opstane. Toliko daleko je spreman da ode, da je odlučio i da posvađa svlačionicu, ili bolje rečeno - da pokuša. Sprečio ga je Đerar Pike. Budući predsednik Barselone, koji već sada nosi nadimak "El prezidente".



Nakon utakmice protiv Ferencvaroša, odjednom je na zvaničnom sajtu iskočilo da su Đerar Pike, Ter-Štegen, Lengle i De Jong produžili svoje ugovore. To ne bi bilo ništa čudno da nije u pitanju bio isti dan kada su igrači poslali "burofaks", kao letos Mesi, u kom zvanično odbijaju smanjenje plata na način na koji je to uprava pokušala da uradi. Dakle, nije odbila da pristane na dogovor, već nisu želeli da urade kako je Bartomeu zamislio.



Bartomeu je u istom danu naredio da se objavi vest da je pomenuti kvartet obnovio svoje ugovore i pristao da pomogne klubu, i šta je onda tu sporno? Upravo taj tajming, jer je sve ovo dogovoreno odavno dok se nije znalo o ponudi kluba celoj svlačionici da učini isto. Bartomeu je želeo da zavadi svlačionicu u medijima, da stvori pritisak na igrače, a oni međusobno jedino znaju šta je istina i da neće dozvoliti da nasednu na ovakve prljave igre.



Baš zbog toga, Đerar Pike je povukao najbolji mogući potez zbog kog i nosi nadimak "El prezidente". Pristao je da progovori o svemu i to za najugledniji katalonski list "La Avagardiu", koja kada prenese neku ovakvu priču, ona odzvanja u čitavoj Španiji, a u Kataloniji izaziva pravi potres. Baš kao što je i sada.









Nikad iskreniji i direktniji Đerar Pike je rekao sve, na odmeren način, ali pravo u metu, ukratko, ovo su glavne teze:



- Neće da dozvoli da uprava sroza klub, iako to radi postepeno od 2015.

- Mesiju je poslao poruku letos "Leo, još godinu dana i dolaze novi ljudi"

- Mesi mora da ostane do kraja karijere i da stadion nosi njegovo ime

- Bartomeu ga je slagao u četiri oka da nije znao o aferi Barsa gejt, jer je čovek koji je potpisao dokumenta da se blate igrači, i dalje njegov savetnik.

- Pujol, Ćavi, Gvardiola i slične legende moraju da budu u klubu

- Igrači sve znaju i niko ne može da naruši odnose, svi načini na koji to pokušavaju su ispod pojasa

- 20.000 potpisa o nepoverenju je dokaz da klub živi više nego ikada i da je ljudima u ovim teškim vremenima još kako stalo da na čelu budu ljudi koji znaju da vode klub

- Pike je zapravo na sve moguće načine branio igrače, ugled kluba i njegovu bogatu istoriju i o upravi pričao kao da je veoma, veoma uskoro bivša, te da će i sam glasati, ali nije otkrio za koga (iako je svima jasno).



Da sve bude još efektnije, Pike je odlučio ovaj intervju izađe dan uoči "El klasika", kako u ekipi ni među navijačima i javnosti ne bi bilo kakve sumnje oko dešavanja i jedinstva unutar ekipe. Pike je pokazao da je pravi kapiten, da je lider i da je Barsa za njega bukvalno iznad svega.



Jedan od najpouzdanijih novinara, Havi Migel, preneo je odmah tokom popodneva da je na sledećem treningu, dan pre utakmice, Pike dobio nikad veći aplauz i zagrljaje igrača, a da se u svemu najviše istakao Leo Mesi, te da je ovo bio žestok vetar u leđa pred duel sa Realom.



Ako uzmemo u obzir da u ovakvim mečevima najčešće odlučuje jedinstvo, snaga ekipe na mentalnom planu, Pike je možda baš ovim potezom podigao Barsu iznad Reala, koji takođe prolazi kroz pakleni period.





"El prezidente" je odradio svoj zadatak i pre utakmice, možda i važniji od onog na terenu.







Jedva čekamo 16.00.