El Loko - Čudesna priča! Bijelsa ima recept za huligane, GRANATA!

O Marselu Bijelsi smo pisali, kada se Lids posle decenije ovog leta vratio u PL. Veliki klub, bivši osvajač titula u Engleskoj i Evropi je složićete se, potencijalno jedna od najvećih priča na ostrvu ove sezone, a možda i veći razlog od istorije je Bijelsa.



Neki će reći za Argentinca da ima bolji PR nego rezultate jer nema mnogo trofeja, a van OI sa „Gaučosima“ nije osvojio ništa. Sa druge strane, nikada nije radio u istinski velikim klubovima, propao mu je svojevremeno posao u Barseloni posle čuda sa Bilbaom, često se sukobljavao sa klubovima u kojima je radio, jer nisu uspevali da se transformišu na način koji to želi. Tako je bilo u Marseju, u Lilu, iz Espanjola je otišao posle nekoliko dana jer nije mogao da odbije svoju zemlju.



Legendarna je priča iz Lacija gde je potpisao ugovor 2016. ali je pismeno poslao otkaz nakon nekoliko dana jer mu nisu doveli nikoga sa spiska igrača koje je tražio.

















Večito drugi, ali i vizionar koji je promenio fudbal, u Argentini slavljen u svom Njuelsu kao prorok i heroj, posle osvajanja titula 1991. i naredne sezone. Ali, izgubio je na najneverovatnije moguće načine finale Kopa Libertadores, Kopa Amerika sa Argentinom, često ga optužuju da toliko iscrpi ekipa da ona jedva stoji na kraju sezone i puca u poslednjim, najvažnijim mečevima.



Ali, igrači ga obožavaju, većina smatra da im je promenio karijere. Zovu ga „El Loko“ zbog opsednutosti detaljima, ali jer je tokom jednog protesta navijača ispred njegove kuće u Argentini, izašao i suprotstavio im se sa ručnom granatom, pa su se razbežali.



Kao prosečnog igrača, štopera u Njuelsu su ga zvali „Glavonja“, neki kažu jer je jedino bio dobar u skoku, ali većina saigrača iz tog doba tvrde da je bio trener na terenu i da je mnogo više od svih razumeo igru, iako je bio spor i fizički limitiran. Inspirisao je Gvardiolu i niz trenera u ovom veku, pristupom i formacijom, on je poslednji veliki izumitelj na taktičkom planu, to mu niko ne može osporiti.







Bijelsa je iz svog džepa platio novi hotel Njuelsa kako bi se odužio voljenom klubu za sve što je uradio za njega. Marselova sestra je besplatno projektovala čitav kompleks, njen otac nije dozvolio da se bilo šta po njemu nazove, ali je ona krišom napravila zid na parkingu sa 22 rupe, brojevi koje morate da pogodite na lutriji kako bi uzeli glavnu nagradu, taj tiket se naziva „El Loco“.



Bijelsina ideja je bila da tu igrači spavaju, potpuno je uređen za fudbalere i njihov život, čime bi se po njemu, Njuelsi izgradili kao tim koji stvara, a ne dovodi igrače. Kada je on bio trener i ranije fudbaler, spavali su u vojnim barakama. Ali, kako rekosmo sa zida vise slike Tate Martina, Valdana, Hajncea, Batistute (koga je „izmislio), ali ne i samog Bijelse.



Stadion kluba se zove po njemu, nije mogao to da odbije, mada mu je bilo neprijatno, poslao je pismo zahvalnosti, ali i rekao da ima mnogo bitnijih igrača i trenera u istoriji od njega.



Bijelse su aristokrate, brat je bio guverner i javni tužilac, otac je čuveni pravnik, sestra kako rekosmo arhitekta, ali Marselo je, iako fakultetski obrazovan je život posvetio fudbalu.



Svuda gde je radio, polazio je od infrastrukture, trening centra, stvaranja. Legendarna je priča kada su čelnici Lidsa otišli u Argentinu da razgovaraju sa njim, u konkurenciji su bili Ranijeri i još par trenera, a neostvariva želja Radrizanija bio je Antonio Konte. Vlasnik je od direktora Viktora Orte dobio preporuku oko Bijelse. Kada su Orta i Kinir otišli u Južnu Ameriku, Bijelsa je o svim igračima kluba znao sve. Ostali kandidati nisu umeli da nabroje pet imena fudbalera koje bi trebalo da treniraju.











Ta opsednutost detaljima, neverovatna posvećenost analizi, razmišljanje o fudbalu 24 časa ga je učinila slavnim. On je uvek živeo u trening centru, kako bi imao što više vremena za fudbal. Bijelsu možete da sretnete u Lidsu u kupovini u supermarketu u Lidsovoj trenerci, uvek je ljubazan.



Postoji i priča da i dalje održava kontakte sa seljacima iz okoline Bilbaoa kod kojih je svraćao na kafu dok je šetao po brdima iznad grada. Jednostavan, više liči na profesora fizičkog, nego na menadžera (uostalom on jeste profesor fizičkog po struci), omiljen je među navijačima.



Bijelsa troši novac nemilice da bi pomogao Njuelsu, ljudima oko sebe, poznanicima, prijateljima iz detinjstva, on je najplaćeniji menadžer u istoriji Čempionšipa, u istoriji Lidsa, a biće među trojicom najplaćenijih u PL, iza Gvardiole i Murinja.



Međutim, ne pokreće ga novac, iako je odrastao u izobilju, ne obraća pažnju na skupe stvari, svo vreme kad nema posao provodi u kući u Rozariju, okružen knjigama i kasetama sa utakmicama. Ima analitički tim koji je neverovatan, koristi svaku činjenicu kako bi doprineo uspehu ekipe. Igrači koje je trenirao kažu da deluje kao čudak, ali da je genije, da vidi mečeve pre nego što se odigraju, da ništa ne prepušta slučaju.







Sredom su treninzi „11 na 11“, bez faula, kažu da je to gladijatorska borba, zbog toga ga optužuju da iscrpi ekipu. Ali, i oni koji kod njega nisu igrali ga vole jer su se uvek osećali uključenima u čitav proces i kao deo tima.



Anegdota je bezbroj o ovom neverovatnom čoveku, nekadašnjeg saigrača Valdan je pitao da li razmišlja ponekad da se ubije posle poraza, legenda Reala i Argentine se preplašio. Bijelsa je želeo da se tuče sa svojim prevodiocem Olševskim kada nije preveo uvredu jednom od igrača Marseja. Kada mu u klubovima ponude kuću, on kaže da ne može da spava u 15 soba i da mu je dovoljna jedna u trening centru i plus jedna u kojoj će moći da analizira utakmice kao na treningu.



Na kraju Marselo Bijelsa diše fudbal. Zbog toga će oči biti uprte u Lids koga već na startu čeka gostovanje protiv šampiona Liverpula.