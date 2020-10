"El Klasiko bez navijača? Nikakav problem, sve je isto..."

Trener fudbalera Barselone Ronald Kuman rekao je danas da će predstojeća utakmica protiv Real Madrida imati sav uobičajeni pritisak i važnost, kao bilo koji prethodni duel najvećih rivala.Samo jedna stvar će ovaj "klasiko" učiniti malo manje "klasičnim" - odsustvo 90.000 navijača koji uvek napune najveći evropski stadion za jednu od najvažnijih utakmica u sezoni., rekao je Kuman., dodao je on.Prošlo je četvrt veka otkako je Kuman odigrao svoju poslednju utakmicu protiv Real Madrida. Tokom svog šestogodišnjeg boravka u Barseloni on je postigao pet golova na 14 utakmica protiv Reala, a Barselona je pobedila na šest mečeva, remizirala na tri i pet izgubila.Kuman se prisetio svojih susreta protiv Reala, posebno dva pogotka koja je postigao iz penala na svom prvom "klasiku"., rekao je Kuman.Grad Barselona, kao i ostatak Španije, bori se da uspori ponovno širenje korona virusa.Navijača nije bilo na ligaškim utakmicama otkako je virus pogodio Španiju, a lokalne vlasti su do sada odbijale predlog kluba da se male grupe navijača postepeno vraćaju na stadion na mečevima Lige šampiona.Pošto je Kamp Nou prazan, navijači su se donedavno okupljali u barovima da gledaju utakmice. Medjutim, svi barovi i restorani u Barseloni su zatvoreni jer Katalonija pokušava da uspori širenje virusa.Kuman nije dao nikakve nagoveštaje o početnoj postavi za sutrašnji meč, rekavši da su mu učinak, a ne iskustvo bili ključni za odabir igrača. Nije isključio da će u startnoj postavi biti mladi Ansu Fati i Pedri.Real će u ovu utakmicu ući nakon dva uzastopna poraza, jedan u španskoj ligi od Kadiza, a drugi od Šahtjora u Ligi šampiona.Kuman misli da to neće imati uticaja na sutrašnju utakmicu., rekao je Kuman.Treneru Reala Zinedinu Zidanu će gostovanje Barseloni biti idelna prilika da okonča lošu seriju svog tima., rekao je Zidan.Derbi Barselona - Real Madrid igra se sutra od 16.00.