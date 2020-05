"El Flako" je prvo navijač, pa igrač! Romu boli glava, on neće ni u Boku, ni u River, ne izdaje svoj grad!

Havijer Pastore je problem Rome. "El Flako" zbog povreda nije puno pokazao po dolasku u Rim, žele da ga se reše zbog velike plate, ali se Argentincu ne ide nigde, ponajmanje u Kinu.



Priča se da nije bilo virusa da bi otišao, ali on demantuje.



"Pa hteli su da plate mnogo više pre četiri godine, ali ja nisam želeo da odem iz Pariza, hoću i dalje da igram vrhunski fudbal", kaže "Mršavko".



Romi se ne sviđaju ovakve izjave, jer mora da izdvoji 4.5 miliona neto po godini, Pastore je najplaćeniji igrač tima iza Džeka.



On ima 30 godina i još tri sezone ugovora, od kada je došao, za gotovo dve godine odigrao je 17 utakmica, pa je jasno zbog čega to izaziva glavobolju čelnika.



Pričalo se da ga žele dva najveća kluba Argentine, River Plata i Boka, ali je Pastore jasan.



"Nikada ne bih igrao, mada su mi i Galjardo i Rikelme idoli uz koje sam odrastao. Ja ne izdajem snove, ako se vratim u domovinu, može to da bude samo moj Taljereš, ja sam iz Kordobe, mi ne izdajemo svoj grad", kategoričan je Argentinac...







Inače, on je za Taljereš odigrao samo pet utakmica, pre nego što su ga pozajmili Urakanu, a u Argentini ga je otkrio Zamparini i doveo u Palermo9 gde se afirmisao i posle dve sezone je preprodat Parižanima za 40 miliona evra.



Istini za volju, "El Flako" nikada nije uspeo da ponovi partije sa Sicilije, ali svejedno, on je u poziciji da mu se ne žuri i da je spreman da ostane u Rimu, a onda završi karijeru u Taljerešu koji je prvoligaš.