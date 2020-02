Eksluzivno - Hakovao Pepove mejlove, evo koje igrače Gvardiola nije uspeo da dovede u Siti!

Engleska policija je uhapsila IT stručnjaka koji je radeći za firmu koja je imala ugovor sa Sitijem, hakovao mejl Pepa Gvardiole.



On je probao da proda kontakte praktično telefonske brojeve koje ima menadžer Sitija, ali i neke lične prepiske, kao i detalje u kojima se raspravlja o transferima igrača.



Ono što je medije najviše zanimalo je upravo to, pregovori, to jest neke Pepove zamisli kada je u pitanju prelazni rok.



Iako se informacije kriju, ono što je procurelo je da je Pep želeo štopera i da je u poslednjih par godina imao dva imena na listi, Sokratersa Papastopulosa, tada štopera Dortmunda i Matijsa De Lihta, još pre dve sezone.



Ali, nije uspeo da ih dovede, Grk je otišao u Arsenal, a verovatno bi Rajola i njegov odnos sa Gvardiolom predstavljao ogroman problem za transfer Holanđanina u Siti, na kraju prošlog leta kapiten Ajaksa je otišao u Juventus.











Uhapšeni programer je hakovao Pepove mejlove do 2018. kada je Siti raskinuo ugovor sa njegovom firmom.