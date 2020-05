Eh, kad ovo kaže Rajan Gigs, onda će navijači Liverpula biti ponosni!

Živa fudbalska legenda Premijer lige i Mančester junajteda jeste Rajan Gigs. Velšanin se naosvajao trofeja sa Junajtedom od 1990. do 2014. godine.



On je govorio o ovoj sezoni Premijer lige i istakao je da je Liverpul fenomenalan.



"Sa ovom pauzom u sezoni očigedno je da postoji još mnogo pitanja na koja treba odgovoriti.







Ipak, mislim da smo ove godine videli da je Liverpul fantastičan tim koji je utreniran na čelu sa Jirgenom Klopom, a sve me to boli kada kažem kao navijač Mančester junajteda", rekao je on.



"Nadam se da će Junajted nadoknaditi prazan prostor i uspeti da uhvati Liverpul i Mančester siti. Liverpul je fenomenalan ove sezone", rekao je on.