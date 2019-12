Efekat Murinjo, problem manje za Totenhem!

Belgijski fudbaler Tobi Aldervajreld produžio je danas ugovor sa Totenhemom, objavio je taj klub.



On je potpisao novi ugovor do leta 2023. godine.



Pre dolaska Žozea Murinja govorilo se o tome da bi Belgijanac mogao da napusti London, ali čini se da je Portugalac itekako uticao na njegovu odluku da ostane u Sparsima.



Aldervajreld je u Totenhem došao 2015. iz Sautemptona, u kom je nastupao kao pozajmljen fudbaler Atletiko Madrida.



Za londonski klub je do sada igrao 181 utakmicu.



✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS