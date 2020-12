Edu testira nerve "tobdžija", Brazilac ima pik na Ozila?

Arsenal nastavlja sa serijom rezultata bez pobede.



Sinoć su Artetini puleni odigrali nerešeno sa Sautemptonom, poslednja pobeda u PL je došla početkom novembra protiv Mančester Junajteda.



Od tada samo uspesi u Ligi Evrope, PL je trenutno mučenje za "tobdžije". Juče se oglasio i Edu, nekada član "nepobedivih" vrši sada ulogu tehničkog direktora. Brazilac je imao bitnu ulogu u dolasku zemljaka Martinelija i Gabrijela, ali rezultata nema.



"Tobdžije" navijaju za povratak Ozila u januaru, to jest da se Nemac nađe na spisku igrača koji mogu da nastupaju u PL, ali i Evropi. Arsenalu fali kreativnost, a Edu ovako komentariše celu situaciju.



"Prilično je jasno da nam treba igrač u sredini terena koji je kreativan, to trenutno nemamo u našem timu", izjavio je Brazilac.



Videćemo šta će biti tokom januara. Ozilov agent je najavio ostanak njegovog klijenta do kraja ugovora to jest do kraja ove sezone. Deluje da je preregistacija bolji potez, nego plaćati Ozila neverovatnih 350 hiljada funti nedeljno da bi dolazio samo na treninge. A opet, možda su i razlozi njegovog egzila (ne)sportske prirode.