E, to su nevolje - Azar vs lepinje!

Od kako je Eden Azar stigao u Real, mediji nisu prestali da bruje o njegovoj fizičkoj spremi.



I sam je dao povoda za to kada je na Bernabeu stigao sa malim stomačićem, kada se na to dodaju partije koje nisu na očekivanom nivou jasno je da postoji problem.



To je možda i priznao u intervjuu za Marku gde je istakao da je doba pandemije pred velikim izazovom.



"Teško mi je, trudim se da ne jedem mnogo. Jedva se suzdržavam da ne idem do kuhinje da uzmem gomilu lepinji. Nije lako", istakao je Belgijanac.



Realovi igrači od samog početka pandemije treniraju kod kuće, a Azaru stvari dodatno otežava i povreda koju je vukao već duže vreme.