Dzjuba oteran iz reprezentacije, baci to iz ruke!

Artjom Dzjuba je danas napravio potez koji će se dugo pamtiti i to ne iz dobrih razloga.



On je objavio video na društvenim mrežama koji je odmah postao viralan, ispostavilo se da je sve bilo greškom.



Dzjuba se samozadovoljavao dok je ležao na krevetu, a ono što je takođe poznato jeste da se radi o snimku koji je napravljen u decembru 2019. godine.



Dzjuba je zabranio komentare na Instagramu, a nije se oglašavao povodom ovog događaja. Takođe, ni njegov klub Zenit se nije oglasio, a on je već sada u timu Zenita protiv Krasnodara.



Prema nekim informacijama, oteran je iz reprezentacije čiji je redovan član, pa ga najverovatnije nećemo gledati ni protiv Srbije.