Džerardovi planovi - "Old Firm" u PL i zaboravljanje "klizanja"!

Legenda Liverpula a sadašnji trener Glazgov Rendžersa, Stiven Džerard, gostovao je kod svog "kolege" Džejmija Karagera u podkastu pod nazivom "The Greatest Game".



Posebno se osvrnuo na snagu škotskih klubova, pogotovu vinovnika "Old Firm" derbija između Seltika i Glazgov Rendžersa.



"Voleo bih da se klubovi škotske lige okušaju u engleskim ligama, kako bi spasili i pomogli igru Škotske. Ljudi iz Engleske ne shvataju koliko su veliki Seltik i Rendžersi zato što gledaju samo Old Firm utakmice. Kakva bi to atmosfera bila sa ova dva kluba u PL, ali ne verujem da će se to ikada desiti zbog jačine premijerligaša", rekao je "Stivi Dži".



Tokom podkasta dvojac se naravno dokačio i slavnog proklizavanja kapitena Liverpula 2014. godine, kada su "redsi" itekako bili blizu osvajanja Premijer lige. Ta utakmica protiv Čelsija je ostavila dubok trag na kapitena.











"Mislim dosta na taj događaj, ako bi Liverpul osvojio titulu dosta bi mi pomoglo zasigurno. Kada analiziram objektivno, razumem da to nije bio momenat koji je odlučio titulu, ali deo mene i dalje veruje da jeste"



"Osvajanje titule ove sezone bi pomoglo. I naravno moj lični uspeh sa Rendžersima, ako imamo uspešnu sezonu. Bio je to ***eno težak momenta, teži nego što većina ljudi misli. Prvi put da sam u dvadesetogodišnjoj karijeri osetio tako ukočenim, celo telo mi je utrnulo", izjavio je Džerard.



Liverpul je u odličnoj poziciji da osvoji prvu premijerligašku titulu, "redsi" imaju trinaest bodova prednosti u odnosu na Lester sa utakmicom manje, dok Džerardovi Rendžersi zaostaju za Seltikom dva boda, ali tim Nila Lenona ima utakmicu više.