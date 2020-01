Džeko pred derbi, seća se prvog gola koji je dao Juventusu...

Fudbaler Rome Edin Džeko rekao je danas da ne žali što je prošle godine odbio ponudu da predje u Inter.



"Ne mislim o tome. Oni igraju vrlo dobro i dele prvo mesto s Juventusom, biće to zanimljiva trka do samog kraja i to je dobra stvar za našu ligu", rekao je Džeko, prenose italijanski mediji.



Džeko je prešao u Romu 2015. godine kada je došao iz Mančester sitija, najpre kao pozajmljeni igrač.



"Svoj prvi gol u Seriji A dao sam protiv Juventusa, sećam se koliko sam bio srećan. Nisam očekivao da ću tada da postignem pogodak, lopta nije bila najbolja, ali uspeo sam. Sada imam 97 golova, ali mislim da sam mogao mnogo više", kazao je Džeko.



On je rekao i da važi za jednog od najstarijih u timu i da želi da svoje znanje prenese na mladje saigrače.



"Uz Aleksandra Kolarova i Antonia Mirantea, verovatno sam jedan od najstarijih i najiskusnijih. Naši mladi igrači su talentovani i želimo da im delimo savete, kako na treninzima, tako i na utakmicama", rekao je Džeko.



Sledeću utakmicu fudbaleri Rome igraće protiv Juventusa u nedelju, u 19. kolu Serije A, a Džeko je ocenio da ni jedan ni drugi klub ne zavise od jednog igrača.



"Roma i Juventus su klubovi koji ne mogu da zavise od jednog fudbalera. Svi znamo Kristijana Ronalda i koliko je on sjajan igrač, ali ni naš tim ne zavisi od mene, nedostajali bi nam i drugi igrači", rekao je Džeko.