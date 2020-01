Džabe učio engleski?! Alegri se vraća na mesto uspeha?

Učio je engleski, možda i bez razloga.



Naime, priča se da će Junajted, ako bude smenjen Solskjer pre odabrati Poketina, mada bi morali da prihvate uslov da se Argentinac pita oko pojačanja. To bi značilo da Alegri otpada, ali je njegov agent kroz šalu rekao da je bez razloga učio engleski, da mu se ne žuri i da će imati ponuda na leto.



Kako saznaju italijanski mediji, na stolu je ponuda Milana koji bi sa novim vlasnikom, ili većim ulaganjima mogao da privuče čoveka sa kojim je osvojio poslednju titulu.



Sa druge strane, Alegri je na platnom spisku Juventusa do kraja sezone.



Postoji i priča da bi posle samo sezone mogao da se vrati na klupu, čime bi klub priznao grešku. Doduše, to bi moglo da se desi u slučaju da Sari ne odbrani titulu, što je minimum minimuma u Juventusu i smatra se nekako normalnim u ovoj deceniji u Italiji.



Sari je doveden da promeni igru, da Juventus bude atraktivniji, osvajaju bodove, ali igra se puno ne razlikuje.



Bilo kako bilo, Maks Alegri je miran, odbio je već jednom Real, verovatno taj voz ne prolazi dva puta, nije želeo u Totenhem, ostaje PSŽ kao opcija, s obzirom da će Tuhel u Bajern. No, sigurno da jedan od najboljih trenera sveta neće imati problema da nađe posao, pitanje je samo hoće li mu se ispuniti želja, jer je u više navrata isticao da hoće da se okuša u PL.