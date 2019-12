Dve ponude iz snova za Klopa, odgovor je bila "olovka"!

Jirgen Klop se javio na telefon, sa druge strane je bio Leonardo, šef Pari Sen Žermena. Francuzi su očajnički pokušavali da ubede Klopa da preuzme PSŽ narednog leta kada Tomas Tuhel ode.



To je bila druga ponuda koju je Nemac odbio za par nedelja. Pre toga, navodno mu je Barselona ponudila klušu na kraju sezone, ali i na to je Klop odgovorio olovkom.



Naime, poruka je jasna, potpisao je novi ugovor sa Liverpulom do 2024.



Jasno je da bi u PSŽ postao najplaćeniji trener na svetu, kao i da je Barsina klupa izazov, ali Nemac ima cilj da ostane što duže u Liverpulu, da sprovede svoju misiju i napravi novi tim. Kažu da je Klopova opsesija da stvori ekipu od mlađih igrača, da proba da što više Britanaca bude u timu kako bi stao uz rame legendarnom Šenkliju.



Uz to, za razliku od većine, njemu odgovara miran život u Liverpulu, a spreman je da poverenje kluba vrati na pravi način, prvo titulom ove sezone, a zatim i pokušajem da se napravi svojevrsna dinastija.



Zbog svega toga, odlazak je nerealan, priča se da PSŽ neće odustati, ali da je klupi Parižana mnogo bliži Maks Alegri koji je bez posla i iako je želeo klub u PL, čini se da su sve veće klupe popunjene za duži period...