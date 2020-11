Dva puta je odbio klupu Barse, pokajao se, ali voz će prolaziti još jednom?

Kako sada stvari stoje Poketino je promenio mišljenje.



Naime, iako je dva puta odbio zbog svoje prošlosti Barselonu sada bi prihvatio posao.



On je svojevremeno rekao da nikada ne bi trenirao Barsu zbog svoje prošlosti i da bi se radije vratio na imanje u Santa Feu.



Naime, on je zažalio zbog svojih reči, i kako sada stvari stoje prihvatio bi poziv.



Poketino je odbio Barselonu kada je smenjen Valverde, umesto toga su uzeli Kikea Setijena.



Drugi put Poketino je ostao lojalan Espanjolu kada je smenjen Setijen, pa je onda angažovan Kuman.



Da li je zažalio?



Jeste, on i dalje čeka smenu Solskjera, ali nekoliko puta se dešavalo da Norvežanin preživi sa par pobeda kada je klub već razmišljao o smeni.



On se nada da će se uskoro vratiti poslu, kaže da nema stresa iako je bez posla godinu dana, da je to realnost. Osim Junajteda, povezivan je sa klubom za koji je igrao Pari Sen Žermenom, ali kako se saznaje to nije realna kombinacija.











Kumana će verovatno nova uprava posmatrati kao strano telo jer ga je doveo Bertomeu, pa je moguće da Holanđanin posle samo sezone ode. Ako tada bude bio slobodan Poketino će verovatno biti prvi kandidat.