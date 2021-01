Dani Karvahal je zaradio peti žuti karton što znači automatsku suspenziju na jedan meč, ali možda i dva?





Karvahal je zaradio žuti karton pošto je odugovlačio igru pri izlasku sa terena, iako je po novom pravilu mogao odmah da napusti teren kod dela terena na kom se nalazio, on je odlučio da pređe preko celog laganim hodom.



Sudija ga je kaznio zbog namernog odugovlačenja, a kada je posle meča shvatio da je Karvahalu to peti karton, upisao je u protokol da ga je možda namerno i svesno iznudio.



Zbog toga bi Karvahal mogao da dobije dodatni meč suspenzije, pišu španski mediji.



On će sigurno propustiti gostovanje Osasuni u sredu, a ostaje da vidimo da li će smeti da nastupa i protiv Alavesa.