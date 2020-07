Dva kluba dele stadion sledeće sezone u Čempionšipu

Engleski fudbalski klubovi Birmingem siti i Koventri siti igraće sledeće sezone u Čempionšipu na istom stadionu - Sent Endrus.



Koventri je produžio saradnju sa Birmingem sitijem na još jednu sezonu, pošto su propali pregovori sa vlasnicima stadiona Riko arena u Koventriju.



"Bili su odlični prema nama prošle sezone i ne sumnjamo da će tako ostati. Mi, naravno, nismo želeli da budemo tamo, ali smo ponovo na to prisiljeni, kako bismo osigurali sve utakmice u rasporedu", naveo je Koventri.



Navijači Koventrija će tako i sledeće sezone putovati 35 kilometara kako bi gledali svoj klub na domaćem terenu.



Koventri je ove sezone osvojio Ligu jedan i izborio povratak u drugu ligu - Čempionšip. U istoj ligi takmiči se i Birmingem.



Koventri je 2005. godine napustio Hajfild roud i prešao na Riko arenu, odakle je otišao zbog neslaganja oko uslova iznajmljivanja, pa je kao domaćin u sezoni 2013/2014 igrao u Nortemptonu. Klub se 2014. godine vratio na Riko arenu, ali je ponovo došlo do nesuglasica, pa je prošle sezone igrao kao domaćin u Birmingemu.



Koventri planira da napravi svoj stadion i postigao je dogovor sa Univerzitetom Vorvik oko zemljišta.



Nova sezona u Premijer ligi i Engleskoj fudbalskoj ligi počinje 12. septembra.