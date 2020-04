Dušan Tadić razočaran: "Fudbal se igra zbog trofeja"

Holandski savez je doneo odluku da ovu sezonu završi bez proglašenja šampiona, što je prilično razočaralo našeg Dušana Tadića.



Ajaks i AZ Alkmar su u trenutku prekida sezone delili lidersku poziciju sa 56 bodova, ali je Tadićev tim bio lider zbog bolje gol razlike.



Upravo je to ono što je Tadić podvukao kao pravilo koje bi trebalo da odluči i samim tim proglasi prvaka bez obzira na sve.



"Igram fudbal da bih osvajao trofeje, baš kao i igrači AZ Alkmara, PSV Ajndhogvena i Fejnorda. I trofej prvaka države je veliko priznanje. Ova odluka je veliko razočaranje za mene", rekao je Tadić za holandske medije i nastavio:



"Poenta je u tome da smo mi lideri u trenutku prekida sezone. Gol razlika je ta koja odlučuje. Da je presudan međusobni duel, AZ bi trebalo da bude šampion po mom mišljenju. Ja sam profesionalac i želim da osvojim svaki trofej. Sada osećam da su mi to oduzeli", iskren je Tadić.



Odlukom Vlade Holandije, fudbal u Holandiji se neće igrati sve do 1. septembra.



"To je veoma dug period. Nadam se da će se sve vratiti što pre u normalu. Mislim da je dobra ideja početak treninga u manjim grupama, kao što rade u Nemačkoj. Najvažnije je da svi budemo spremni za početak naredne sezone, koliko god da je potrebno da čekamo. Voleo bih i da odmah možemo da igramo uz prisustvo navijača, pošto mrzim da igram pred praznim tribinama, što sam iskusio sa reprezentacijom Srbije nekoliko puta", zaključio je Tadić.