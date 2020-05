Duća nije imao tu sreću da nasledi Dragana Ćirića, ali zato je ovo nova "ex-Yu" bomba!

Zanimljiv intervju jedinog igrača sa prostora BiH koji je nastupao za Barselonu.







Ne sećaju se naše mlađe generacije, ali početkom devedesetih, jedan igrač sa prostora bivše Jugoslavije, bio je deo Krojfovog tima snova, doduše u poslednjoj sezoni.



U pitanju je Meho Kodro, koji je za Barsu nastupao u sezoni 1995/96, postigao je devet pogodaka na 32 utakmice, pre selidbe u Tenerife, gde je ostavio dublji trag.







Inače, u istoriji nije poznato još mnogo igrača sa prostora bivše Jugoslavije koji su igrali za Barselonu. Robert Prosinčeki je takođe bio deo Krojfove ekipe, zanimljivo, zajedno sa Kodrom u sezoni 1995/96, ali se takođe zadržao samo godinu dana. Nakon njih dvojice stigao je i naš Dragan Ćirić, koji je za Barsu nastupao od 1997. do 2000. godine.







Ivan Rakitić je obeležio istoriju od 2014. godine, a sada bi umesto njega mogao da dođe - Miralem Pjanić, drugi igrač iz BiH posle Kodra. Nadali smo se da će zimus Dušan Tadić naslediti Dragana Ćirića, pošto se as Ajaksa povezivao sa Kataloncima, ali do dogovora nije došlo.













Meho Kodro, čiji sin Kenan nastupa za Atletik Bilbao, ne krije da bi voleo da Miralem Pjanić nastavi tamo gde je on stao pre dve i po decenije i da ostavi dublji trag na Kamp Nou.



"Smatram da bi Miralem bio dobar izbor za Barsu. Pre nekoliko godina su me mediji pitali bi li se on uklopio u Barseloni, a ja i danas delim isto mišljenje. Verujem da bi Barsa imala velike koristi od njega, ali i on od Barse. Jako ga dobro poznajem i verujem da bi se odlično uklopio i da bi bio veliki plus u igri Barselone", rekao je Kodro za Mundo Deportivo.



Rođeni Mostarac smatra da je Pjanić idealan iz više razloga.



"On može da igra na skoro svakoj poziciji u veznom redu, ali ja mislim da najviše doprinosi ekipi na poziciji zadnjeg veznog, na mestu Serhija Busquetsa ili odmah do njega. Pjanić je u Romi igrao na poziciji 'osmice', bio je nešto ofanzivniji, ali smatram da je najbolji na poziciji defanzivnog veznog. Barselona ima Busketsa, De Jonga i još mnogo veznjaka, ali Miralem se razlikuje od njih po tome što igra sjajno na malom prostoru, dobro povezuje igru, a kad je pod pritiskom sposoban je da asistira čak i sa 40 metara", istakao je Kodro.









Iako se spekuliše da bi moglo da dođe do trampe za Artura Mela, Kodro ih vidi zajedno.



"Pjanić i Artur su slični u nekim segmentima igre, dok su u drugim različiti. Mislim da bi mogli da igraju zajedno u Barseloni. Miralema poznajem bolje od svih fudbalera Barse i uveren sam da bi s njim u ekipi imali znatno više opcija u igri. Uz to, voleo bih da vidim još jednog svog sunarodnika u Barseloni, ne želim da ostanem jedini bosanskohercegovački fudbaler koji je imao tu čast", zaključio je Kodro.