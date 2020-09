Drugo lice Lea Mesija: "Znam da možeš da me smeniš bilo kada!"

Navijači Barselone se nerado sećaju epizode sa Gerardom "Tatom" Martinom na klupi katalonskog kluba.



Argentinac je sezonu 2013-14 završio sa samo jednim trofejom i to onim u Superkupu Španije, pa je nakon uzbudljive završnice Primere koja je pripala Atletiku napustio klub.



Tadašnji direktor Barse Andoni Zubizareta otkrio je u intervjuu detalj koji zapravo pokazuje ulogu Lea Mesija u klubu koja se ne odnosi samo i isključivo na teren.



Naime, mnogo se govorilo o tome da je upravo Argentinac "doveo" Martina nakon što je Tito Vilanova morao da napusti klubu zbog bolesti.



"Tata Martino je dok je vodio Barselonu u jednom trenutku rekao Mesiju: 'Slušaj, znam da će me predsednik oterati onog trenutka kada ga ti budeš pozvao, ali je...e ne moraš na to da me podsećaš svakog dana. Znam'", otkrio je Zubizareta.



Mnogi bi rekli, tamnija strana jednog od najvećih fudbalera u istoriji...