Drama, od titule sa Napolijem do klupe u parku! Hoće li najpoznatiji italijanski beskućnik uspeti da se izvuče?

Ovakvih priča u fudbalu ima, ali čitav Napulj i okolina se digao na noge, pošto su stigle vesti iz Aćere, jednog od predgrađa Napulja.



Dete kluba, Pjetro Puzone je završio na ulici. Nije ga bilo dugo, nestao je iz javnosti, ali se digla uzbuna kada su neki navijači pre nekoliko meseci u jednoj radio emisiji spomenuli da su videli beskućnika nalik njemu kako spava na klupi.



Prvo su pisali gradonačelniku Aćere, ništa se nije dogodilo, da bi sportski novinar Đani Simoli uspeo da pronađe nekadašnjeg igrača Napolija i da signalizira Rafaeleu Leteriju, prvom čoveku Aćere da je to zaista Puzone.



On je debitovao za voljeni Napoli, u martu 1982. protiv Ćezene. Posle je bio na kaljenju u Kavezeu i Akragasu, za Napoli je odigrao par mečeva, pre nego što je ponovo morao na pozajmicu u Kataniju.



Ipak, vratio se u leto 1986. i bio deo tima koji je doneo titulu Napoliju, prvu u istoriji. Puzome nije bio bitan igrač, sakupio je tek par nastupa u šampionskoj godini i to kao rezerva. Ali, ostaće zlatnim slovima upisan u istoriju Napolija. Takođe, bio je veliki prijatelj Maradone, ostaće slike kada ga je tešio te godine nakon što je Napoli eliminisan od Tuluza u kupu UEFA, a Dijego promašio penal.















Posle šampionske sezone, još jednom je igrao za Kataniju, pa Speciju, a karijeru je završio u Iskiji i to u 27. godini. Bio je redovan na tribinama i to među najvatrenijim navijačima Napolija, učestvovao je u filmu "Momci sa kurve B, sa saigračima Bruskolotijem, Đordanom, Romanom i Karnevaleom", delu koje se bavi Napolijevim skudetom iz ugla navijača.



Upravo je legendarni navijač Paskvale D'Anđelo bio jedan od njegovih najboljih prijatelja. Ovaj legendarni vođa navijača sa tribine ""B" je umro pre pet godina u Moskvi, kada je Napoli igrao u LE protiv Rusa. To je žestoko pogodilo Puzone, kažu da posle toga više nikada nije bio isti. Prestao je da se pojavljuje i na mečevima, i na okupljanjima igrača Napolija, nađen je na ulici, na klupi, bolestan, postao je beskućnik.



Igrači iz njegove generacije su se okupili da mu pomognu, kupili mu čistu odeću, našli smeštaj, ali je Puzone odbijao da ode kod lekara. Sumnjaju i da je bolestan, pojavila se priča da je zakačio koronu, a navijači traže od kluba da se pobrine za svog bivšeg fudbalera.

















Ostao je sam, bez novca, ali kako kažu saigrači neće ga ostaviti na cedilu. Očekuje se da se oglasi i Maradona, kako bi doprineo spasavanju bivšeg klupskog druga.



Inače, Puzone je i sam pomogao mnogima, borio se za svoju Aćeru, da skloni decu sa ulice, organizovao i dolazak Maradone u jednoj humanitarnoj utakmici, kada je skupljan novac za klinca kome je bila potrebna pomoć u lečenju.



Sada je samom Puzoneu koji ima 57 godina potrebna ruka prijatelja, i čini se da neće izostati.