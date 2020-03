Drama Duška Tošića, vezane mu ruke!

Duško Tošić se javio, kaže da ima velikih problema zbog koronavirusa, uostalom, kao i čitav svet.







"Znali smo za koronavirus, pokušali smo da budemo oprezni. Ipak, posle treninga prišao mi je trener i rekao "Kada završite odmah se vraćajte kući i bez zadržavanja." U tom trenutku su letovi iz Kine počeli da se otkazuju jedan po jedan, ali sam nekako uspeo da pronađem poslednji kompanije 'Turkish Airlines'", rekao je Duško Tošić za "Fanatik", a prenosi B92.net.



Kaže da ima i nadimak u Kini.



"Ovo što sam video bilo je neverovatno. Bilo je to kao da je kraj sveta... Ali ni tada nisam osećao strah. Navijači Bešiktaša za mene imaju nadimak "Tenk", a tenk se ne boji ničega. Ostao sam smiren koliko god je to moguće", rekao je on.



Nakon toga se otišlo na Bliski istok.



"Kasnije smo otišli da treniramo u Dubaiju, liga je odložena, ali su neki igrači polako počeli da se vraćaju dok se virus širio po Evropi", kaže on.









U velikom je problemu kao i mnogi fudbaleri.



"Igrači poput Gracijana Pelea, Oskara, Hulka, Andersona Taliske i Marka Arnautovića ne mogu da se vrate u Кinu isto kao ja, jer nema letova. A moramo se nekako vratiti. Svi mi imamo ugovore sa njihovim klubovima", rekao je Tošić.