Drakonska kazna za Nejmara, zbog ovakve je jednom već hteo da ode!

PSŽ i Olimpik Marsej odigrali su jedan od najžustrijih derbija poslednjih godina, a meč je završen sa čak pet isključenih igrača.



U centru pažnje bio je Nejmar koji je udario rivala Alvara Gonzalesa, a potom je došlo do sukoba između Benedeta i Leandra Paredesa.



Nejmar je divljao i na putu ka svlačionici, a ubrzo je poslao i poruku putem društvenih mreža.



"Žalim samo što nisam imao priliku da se suočim sa tim ser*njom. VAR je snimio moju "agresiju", ali šta je sa onima koji su me nazvali majmunom i kurvinim sinom. Kaznite me, ali šta će biti sa njima", oglasio se Nejmar na Tviteru.



Dan kasnije, stižu informacije da Nejmara zbog svega čeka nova drakonska kazna od čak sedam utakmica u domaćim takmičenjima!



To nije prvi put da Nejmar dobije drakonsku kaznu, pošto je svojevremeno posle finala Kupa Francuske sa Renom, zaradio osam mečeva suspenzije.



Nakon toga je usledila ona sapunica oko povratka u Barselonu, a Nejmar je bio ljut i na klub koji ga nije dovoljno podržao i želeo je da napusti Francusku.



Ako je prošlog leta to bilo teško, posle pandemije će biti još teže, tako da deluje malo verovatno da će otići, čak i ukoliko opet poželi zbog ovakvog tretmana Lige 1.





Što se ostalih igrača tiče, ako se utvrdi da je Alvaro vređao Nejmara na rasnoj osnovi, čeka ga još teža kazna od čak 10 mečeva, dok će ostali akteri najverovatnije dobiti jedan do dva...