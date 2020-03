Dozlogrdilo Solskjeru, imao šta da saspe Murinju preko medija!

Izgleda da je Soslkjeru dojadilo da ga Murinjo proziva, tačnije da neke zasluge pripisuje sebi.



U ovom trenutku jasno je da meč za vikend između Totenhema i Junajteda biti igran, ali Solskjera su iznervirale tvrdnje da je Murinjo bio bolji sa Junajtedom.



"Neću o drugim timovima i menadžerima, ali nešto moram da kažem", započeo je Norvežanin-



"Mnogo toga je trebalo promeniti. Ne znam koliko je to bilo dramatično, ali jeste potreslo igrače. Dodali smo četiri igrača,ali smo pružili šansu mladima. Nije to taktika samo, to se tiče igrača. Imam sjajne saradnike, imam filozofiju, poznajem ovaj klub", posredno je odgovorio na Murinjovu tvrdju da je on promenio kulturu Junajteda.



"Mislim da sam pravi čovek za ovaj posao, ja sam crven i znam šta je Junajted. Samo neću da sedim i hvalim se po ceo dan, na kraju će rezultat biti dokaz", nastavio je Solskjer.



On se osvrnuo na žalbe Murinja oko Kejna i Sona.



"I meni nedostaju Pogba i Rašford, pa ne pričam samo o tome. Jer drugi dobiju šansu, deo je igre da se povredite. Možda niko nije očekivao da budemo u borbi za top četiri. Ali, mi smo odigrali dobro uz sve nedaće", zaključio je Solskjer.



Neće imati priliku da potvrdi reči protiv Murinja u nedelju, jer je odluka o PL doneta pre nekoliko trenutaka.