DOSTA JE ĆUTAO - Ozilova poruka navijačima Arsenala: ''Protiv nehumanosti! Za pravdu!''

Fudbaler Arsenala Mesut Ozil otpužio je danas klub za "nedostatak lojalnosti", nakon što je izostavljen iz ekipe za utakmice u Premijer ligi ove sezone i naveo da će se boriti za svoju šansu.







"Ovo je teška poruka koju pišem navijačima Arsenala, za koje sam igrao nekoliko godina. Zaista sam duboko razočaran jer nisam prijavljen za sezonu u Premijer ligi. Potpisivanjem novog ugovora 2018. godine klubu sam obećao lojalnost i rastužuje me što to nije uzvraćeno. Kao što sam sada saznao, vernost je danas teško dobiti", naveo je Ozil na Instagramu.



Osim za Premijer ligu, Ozil nije prijavljen ni za takmičenje u Ligi Evrope.



"Iz nedelje u nedelju sam pokušavao da ostanem pozitivan da možda postoji šansa da se vratim u ekipu. Zbog toga sam do sada ćutao", naveo je nemački fudbaler.



Ozil je najskuplji igrač u istoriji Arsenala, a nije igrao od marta. On je igrao u svakoj utakmici u Premijer ligi otkako je trener Mikel Arteta preuzeo tim, ali nije nastupio nijednom otkako je sezona zaustavljena zbog pandemije korona virusa, a zatim nastavljena u junu.

"Pre pauze zbog korona virusa bio sam zadovoljan situacijom pod novim trenerom, bio sam pozitivan i moje igre su bile na dobrom nivou. Ali onda su se stvari promenile, ponovo, i više mi nije bilo dozvoljeno da igram fudbal za Arsenal. Šta još mogu da kažem? London smatram svojim domom, imam prijatelje u ekipi i još osećam veliku povezanost sa navijačima", rekao je Ozil.



"Bez obzira na sve, nastaviću da se borim za svoju šansu i neću dopustiti da se moja osma sezona u Arsenalu završi na ovakav način.







Mogu da obećam da ova teška odluka neće promeniti ništa u mom razmišljanju, nastaviću da treniram najbolje što mogu i gde god je moguće čuće se moj glas protiv nehumanosti, za pravdu", naveo je Ozil.



Tokom karijere Ozil je igrao za Šalke, Verder i Real Madrid, odakle je 2013. godine prešao u Arsenal.



Ozil je sa Arsenalom osvojio tri FA kupa i Komjuniti Šild i igrao je u finalu Lige Evropa.