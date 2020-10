Došao, video, pobedio! Evo šta je Ibra posle "Madonine" odmah zatražio od Milana!

Četiri pobede, prvo mesto na tabeli, posle gotovo pet godina Milan se radovao u Madonini Prva pobeda za Piolija u derbiju, ali i veliki trijumf jer je on insistirao da Ibrahimović ostane. Da je Ralf Ragnik stigao na klupu, za Ibru ne bi bilo mesta.



Šveđanin tokom leta nije odustao od toga da bude najplaćeniji u klubu, a posle dogovora je izjavio da će se Milan sa njim boriti za "skudeto".



Mnogi su to pripisali njegovoj aroganciji, ali Ibrahimović je pokazao da za njega godine ne važe. Najstariji igrač derbija ga je rešio sa dva gola, toliko je dao Interu i u prošloj utakmici, ali tada nije bilo dovoljno. Sada jeste, u Milanu spuštaju navijače na zemlju, imaju perfektan učinak, ali je to tek početak.



Ipak, Ibrahimović čini igrače boljim, pored njega je Leao delovao kao otkrovenje, Čalhanoglu je našao sebe, Ibra je primer za mlađe igrač i reper prema kome se mere.



I pre utakmice Maldini je pomenuo koliko je Ibrahimović značajan, a nakon utakmice ga je Rajola već pitao kada će Ibra produžiti ugovor.







Posle onoga sinoć, jasno je da Šveđanin stari kao vino i da posle četrdesete može da bude itekako upotrebljiv za ekipu koja sazreva...



Nada se vratila u Milan...