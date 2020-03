Dortmund zabrinut zbog Korone, koliko koštaju prazne tribine?

Korona virus zatvara stadione širom Evrope, a jedan od klubova koji bi finansijski najviše mogli biti pogođeni jeste Borusija iz Dortmunda."Milionere" na Vestfalenu redovno dočekuje punih 80 hiljada ljudi koji timu pružaju neverovatnu podršku, ali kako se to odražava na finansije kluba iz Dortmunda?Borusija neće moći da računa na prihode od navijača do daljnjeg ukoliko se i u Nemačkoj bude igralo pred praznim tribinama, a to bi iznosilo cifru između 2,5 miliona i tri miliona evra po meču.U klubu su istakli da je zdravlje ljudi na prvom mestu, te da će biti u kontaktu sa UEFA i Fudbalskim savezom Nemačke kako bi rešili situaciju na najbolji mogući način jer su prihodi od utakmica veoma značajni za poslovanje kluba.Borusiju čeka revanš meč osmine finala Lige šampiona u Parizu gde će pred praznim tribinama gostovati Pari Sen Žermenu.