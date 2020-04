Borusija iz Dortmunda želi da zadrži Džejdona Sanča, njegov ugovor ističe tek za dve godine, a pored toga se spominje i povećanje njegove plate uz ostanak na dodatnih godinu dana, do 2023. godine.



Plata bi mu bila 10 miliona evra godišnje, što će po mnogima biti dovoljno da on ostane u Dortmundu.



Hans Joakim Vacke kaže da Dortmund ne mora da prodaje svoje igrače ispod vrednosti jer nisu ugroženi. Da li je ovo način da ne smanji cenu Džejdonu Sanču, procenite sami.



"Mislim da ne želi da ide. Ima i on osećaj da ovaj klub ima budućnost. Nije pitanje novca, za nas bi bilo najbolje da on ostane.







IMamo dovoljno novca, želimo titule. Ovaj tim ima više potencijala sa Džejdonom nego bez njega", rekao je Vacke.