Donaruma spreman da potpiše, uz jedan uslov

Golman Milana Đanluiđi Donaruma nije isključio ostanak na San Siru, prenosi danas Tutosport.



Iako su svi verovali da je ovo njegova poslednja sezona, pošto mu ugovor ističe leta 2021. godine, Donaruma je spreman da opet pregovara sa upravom Milana.



Navodno, Donaruma je spreman da produži ugovor, ali samo pod uslovom da mu primanja ostanu ista kao i do sada, tačnije da "rezanje" plata ne dotakne i njega.



Donaruma je leta 2017. godine imao nekoliko ponuda, Mino Rajola je želeo da ga odvede iz Milana, ali je on odlučio da ostane i od tada ima šest miliona evra godišnje.



Eliot kompanija koja je na čelu Milana želi da uvede smanjenje plata, a Donarumin uslov za ostanak jeste da se to ne odnosi i na njega.



Za njega su prethodnih meseci interesovanje pokazali - PSŽ, Mančester Junajted, Čelsi i Real Madrid...