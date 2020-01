Dokaz situacije u Milanu, igrač završio u bolnici, zbog stresa!

Sve se desilo Lukašu Paketi, skupo plaćenom brazilcu koga je Leonardo doveo prošle zime u Milano. On je igrao kod Gatuza, ali sve se promenilo dolaskom novog trenera, niko ne može da ga prepozna. Sada pokušavaju da ga prodaju PSŽ, ali je cena paprena, više od 30 miliona evra.



Paketa na sve načine da napusti Italiju, posle meča sa Udinezeom, javio se u kliniku Milana, problem je tahikardija.



Iz Milana je procurelo da nije opasno, ali da je u pitanju stres koji guši Brazilca već duže vreme.



U Brazilu izveštavaju da je situacija ozbiljnija, da je stres veliki problem za Paketu, da nema prijatelja u Milanu, da se nije snašao, da mu je socijalni život nikakav i da su sve to problemi koji su doveli do poremećaja zdravlja.



Ali, Paketa neće lako otići, jer Milan želi da vrati uloženo, a Leonardo koji ga je doveo u Milan, smatra da sada "Rosoneri" traže preveliki novac za nekadašnjeg igrača Flamenga.