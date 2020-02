Dokaz da je Lajpcig zreo za titulu?

U derbiju kola u Bundesligi, Bajern Minhen i RB Lajpcig odigrali su bez golova. To je prvi meč ove sezone u kom Bajern nije postigao nijedan pogodak.



Odbrana Julijana Nagelsmana možda će biti i ključna u borbi za titulu, a danas je dokazala na najtežem testu da je spremna da ide do kraja.



Bajern je do sada, postigao makar po jedan gol na dosadašnjih 20 utakmica i ukupno 58, gotovo tri po utakmici.



Trka za titulu biće otvorena do samog kraja, Bajern ima bod više od Lajpciga, a iz prikrajka i dalje vreba Dortmund, ali i Menhengladbah koji imaju po četiri boda manje od Bavaraca.

