Dok se igra LŠ, Siti je najveća "sigurica", a znate li zašto?!

I to je - Vest Hem!



Jedini tim koji je u karijeri pobedio u svakom međusobnom duelu. Statistika kaže da je Gvardiola u osam navrata igrao protiv Vest Hema i obezbedio maksimalnih osam pobeda. Identičan učinak u karijeri ima još samo protiv Votforda i Malage (8/8).



Ako na to dodamo da će Pep motivisati svoj tim da se izdigne iznad novonastale situacije i eliminacije iz Lige šampiona na dve godine, onda bi Vest Hem opet mogao da plati ceh.



Siti je u prvom delu sezone, u avgustu razbio Vest Hem kao gost rezultatom 5:0 i sve osim ubedljive pobede Građana, i večeras bi bilo iznenađenje.



Katalonac je izveo najjači sastav u ovom trenutku, a to znači da se vratio Ajmerik Laport, u napadu su i Serhio Aguero i Gabrijel Žezus, a pomagaće im Bernardo Silva koji menja povređenog Sterlinga.



Iza su De Brujne, David Silva i Rodri, tako da deluje sve spremno za spektakl na Etihadu.

Tonight's team news is in! 🙌



XI | Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Bernardo, G Jesus, Aguero.



SUBS | Bravo, Stones, Gundogan, Fernandinho, Mahrez, Cancelo, Foden.



📋 @HaysWorldwide

🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/y1JaiORyz3