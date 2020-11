Dojadilo im? Hoće li Kristijano Ronaldo platiti ceh zbog sebičluka?

Nije tajna, Kristijano Ronaldo vidi samo gol. I juče je u remiju Juventusa protiv Lacija u nekoliko situacija umesto da doda loptu Kuluševskom ili Morati sam završio akciju. Jasno, niko ne sme ništa da mu kaže, tim pre što bez njega u timu Juventus ne može da pobedi gotovo nikoga, makar je to slučaj ove sezone.



Ali, katalonski "Sport" tvrdi da je Pirlo nezadovoljan sebičlukom Portugalca, da mu je zamerio i posle meča u Budimpešti da pokušava sve sam. Tada je Pirlo rekao Kapelu, u izjavi za "Skaj Italija" da napadači moraju da budu manje egoistični i da bi to pomoglo da se dotuče protivnik. Iako nije pomenuo imena, jasno da je mislio na Ronalda jer se Morati ne može prigovoriti egoizam.



Nastavilo se juče u Rimu, Ronaldo jeste dao gol, ali da je malo manje mislio na svoje rekorde, verovatno bi upisao neku asistenciju i timu otvorio put do pobede. Zatim se povredio, pa je ušao Dibala koji je bio očajan izgubio loptu posle koje je Juventus primio gol u poslednjoj sekundi.



Juve je propustio priliku da se približi Milanu i ima četiri boda manje od "Rosonera" koji takođe nisu pobedili.



Da se vratimo Ronaldu.



Juve želi da podmladi tim, da smanji izdatke kada su plate u pitanju, a Ronaldo zarađuje pet puta više od Dibale koji je drugi najplaćeniji u ekipi. Doduše, De Lihtu progresivno raste plata i on će sledeće godine biti na 11 miliona evra godišnjih prihoda.



Portugalac ima ugovor do 2022. pričalo se da će mu ponuditi da završi karijeru u Juventusu, ali Pirlo navodno misli drugačije, smatra da Ronaldo guši egoizmom mlađe saigrače i da bi Juventus trebalo da krene drugim putem...