Dojadilo i Klopu, "isprašio" Karagera!

Džejmi Karager je rekao svoje, ali Jirgen Klop ne ostaje dužan.



Naime, legenda Liverpula je posle povrede Van Dajka rekao da je upozoravao mnogo puta ovog leta da je Redsima potreban štoper, da su bez razloga bezbrižni u prelaznom roku i da ne mogu da se nadaju ničem dobrom ako se ne pojačaju u štoperskoj liniji, tim pre što su ostali centralni defanzivci poput Matipa i Džoa Gomeza skloni povredama.



Ali, oglasio se Klop.



"Ne možeš da imaš četiri štopera svetske klase, to nema niko. Mi smo ušli sa tri, plus Fabinjom kao alternativom i par klinaca", kaže Nemac.



"Ako mi Karager kaže da loše radim svoj posao, da sam napravio grešku, pa to je jedan od razloga što takvi ne rade moj posao", rekao je Klop.







Bivši kapiten Liverpula je ostao pri svome, uz konstataciju da će, ma šta Klop pričao morati da uloži veliki novac u štopera naredne zime.