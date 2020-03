Dogovor? Pirlo kao Zizu i Pep, našao posao!

Izgleda da je gotovo. Posle glasina prošle sezone dqa će se vratiti u Juventus, sada je jasnije, Andrea Pirlo će krenuti stopama Zidana i Gvardilole.



Izgleda da je "Mocart" prihvatio ponudu i krenuće istim putem koa Zidan i Gvardiola.



Sećate se verovatno Zidanovih početaka u Kastilji, odnosno drugom timu Reala, dok je Gvardiola šansu na klupi Juventusa zaradio trenirajući drugi tim Katalonaca.



Juventusova ideja je da Pirla spremi kroz trećeligaški fudbal, odnosno da trenirajući tim do 23 godine sazre i preuzme kormilo prve ekipe.



Jer, on ima veliku podršku, Juventus želi da bivši igrači čine gro upravljačkih i trenerskih funkcija u klubu. Prvi od svih je Barzalji koji je već u stručnom štabu Sarija, jasno od ranije je Nedved potpredsednik, funkcije u klubu imaju Trezege i Kamoranezi, kao i Đanluka Pesoto. Očekuje se da Pirlo u narednih par godina stigne do klupe prvog tima, jer Anjeli ima poverenja u "senatore" koji su sa ekipom napravili nezabeleženu vladavinu u istoriji italijanskog fudbala.













Pirlo je čest gost na utakmicama Juventusa, pohađa trenerski kurs u Koverćanu, ono što je bitno reći je da je imao ponudu i saveza, ali čini se da se odlučio za Juventus, upravo zbog prilike koju bi dobio u seniorskom fudbalu.