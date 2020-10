Dočekasmo, Liga šampiona!

Svake godine sve ekskluzivnije i ekskluzivnije, slobodno možemo reći da Liga šampiona kreće ka sistemu gde će biti zatvoreni klub bogatih. Novo izdanje je kroz kvalifikacije delilo šest karata, UEFA se nada da će uspeti da suzbije apetite velikih da igraju isključivo između sebe, ali kako godine odmiču, jasno je krećemo se ka takvom raspletu.Za razliku od prethodnih sezona, neće biti ni Zvezde, ni Dinama iz Zagreba, za nekoliko balkanskih klubova rezervisana je LE, pa na ovim prostorima neće ni svraćati oni najveći.Doduše, komšije Mađari, ako jasno pandemija dozvoli što je malo verovatno, imaće priliku da uživo gledaju Barselonu i Juventus, nacionalni ponos Ferencvaroš se posle mnogo godina vratio u evropsku elitu. Upravo grupa u kojoj je „Ferdi“ predstavlja na neki način scenario tokom jeseni, očekuje se da dva giganta između sebe reše pitanje prvog mesta, a Mađari, pa i nekada veliki Dinamo Kijev su neka vrsta ikebane. Naravno, iznenađenja su moguća, ali hajde da ostavimo koronu po strani. Da je situacija normalna, koliko bi navijača italijanskog šampiona, ili Barsinih „cules“ želelo da pored skupih karata gleda Mađare i Ukrajince na svojim stadionima. To je osnova čitave priče, jesen nekako deluje kao zagrevanje, a gramzivi velikani žele da iscede i poslednji evro, kao i da dobiju više od onoga što im deli UEFA.Da se razumemo, bolji fudbal ne postoji na svetu od Lige šampiona, ali sa druge strane, mnogo je utakmica koje za one najbolje predstavljaju prazan hod.Pričali smo o grupi G, a ove jeseni, ona je očit primer, ali je žreb nekako ove godine raspoređen ravnomerno, pa osim Barse i Juventusa nema baš uporedivih situacija.Da krenemo redom.U grupi A, šampion Bajern je apsolutni favorit, Atletiko iz Madrida obično prolazi grupu, pa će svakako biti favorit uz Bavarce. Ali, bilo je situacija kada „Jorgandžije“ nisu prošle u top 16, doduše retko, pa će Nikolićeva Lokomotiva i Salcburg koji se iskalio prošle godine tražiti svoju šansu.U grupi B, ako bismo izvodili zaključke od oka, Real i Inter ne bi trebalo da imaju problema. Ali, ne zaboravite, Šahtjor mnogo bolje igra u grupnoj fazi, „dok Brazilci ne odu kući tokom zime“ kako je jednom primetio Mirčea Lučesku. Tačno je, Inter ih je rasturio u završnici LE, ali kako rekosmo, Šahtjor je uvek glavobolja tokom jeseni. Plus, poznato je da Konte ne prolazi dobro u Evropi. „Koltovi“ iz Menhengladbaha imaju veliku prošlost, ali u ovom društvu ne deluju kao tim koji može da napravi iznenađenje.U grupi C, Siti ne bi trebalo da ima problema, za Pepa Gvardiolu Liga šampiona je, posle odlaska iz Barselone neprijateljska teritorija, nikada nije više stigao dalje od polufinala, letos ga je u Lisabonu izbacio Lion u četvrtfinalu. On je svestan da će njegov legat u Mančesteru biti meren upravo ovim takmičenjem. Vratio se Marsej sa Viljaš Boašom, posle šest godina su u eliti, sa njima nikada niste načisto. Činjenica da je tu i Porto još jedan evropski prvak pokazuje koliki je jaz napravljen između bogatih i nekadašnje fudbalske aristokratije iz prošlog veka. Grupu zatvara Olimpijakos, Grci će najviše patiti zbog pandemije, to je potpuno drugi tim kada ih nose navijači.Grupa D trebalo bi da donese najlepši fudbal, ima apsolutnog autsajdera i debitanta Mitjitland, ali i oni igraju dobar fudbal i navikli su na status ubice velikih. Samo tamo gde su Liverpul, Ajaks i Atalanta, igra dobija smisao. Italijani su oplemenili Evropu, Ajaks neće odstupiti od svoje filozofije, a Liverpul je institucija.Grupa E deluje izjednačeno, Čelsi je favorit, silno su se pojačali, ali treba podneti pritisak, Lampardov tim je mlad i kvalitetan. Moraće u Krasnodar, Ren i Sevilju, Rusi i Francuzi su euforične novajlije na ovom nivou, Sevilja je strašan tim, osvajač LE, odoleli su već ove sezone Barseloni, oni uvek igraju bez opterećenja. Jer, ne zaboravite, ako budu treći, sledi LE, a tu se već zna, favoriti su za trofej.U grupi F videćemo posle mnogo godina i Kranjotijevog kraha, odnosno prvi put u Lotitovoj eri Lacio u Ligi šampiona. Biće zanimljivo jer oni mogu da pobede svakoga, igraju sjajan fudbal, predvođeni Sergejem i Imobileom, ali postoji problem, nedostatak igrača na dva fronta. Borusija je favorit grupe, tim koji takođe pleni, a pored Zenita koji je ruski šampion, u grupi je i Briž. Belgijanci deluju kao strano telo, ali ekipa iz Flandrije je dve prethodne godine igrala u Ligi šampiona, to im niko nije poklonio i mada je jasno da nemaju tim za veće domete, i oni sanjaju iznenađenje, i makar plasman u LE.Pričali smo o grupi G na početku, ostala nam je grupa H. Ovde su bitne dve stvari. PSŽ sigurno deluje kao tim koji će preslišati ostale, Mančester Junajted je veliko ime, ali kako igraju, možda bismo mogli da očekujemo da državni turski projekat Bašakšehir i pre njih odlični Red Bul Lajpcig imaju šta da kažu. Moža ovo i pokazuje razmere pada Mančester Junajteda, ne poznajemo nikoga ko bi stavio ruku u vatru da će proći u top 16 fazu. Opet, Solskjer svoj posao duguje „Svecima“, kada je preuzeo ekipu od Murinja napravio je čudo u Parizu, polse toga su mu izbrisali ono v.d ispred funkcije. Mnogi danas smatraju da je to bilo ishitreno.Dakle, ukratko, biće dobrog fudbala, biće i nezanimljivih mečeva, nemilosrdnog punjenja, ali sve je to deo Lige šampiona. Formula se ne menja, dve utakmice utorkom i sredom se igraju od 18:55, zagrevanje, ostali program počinje u 21:00 čas.Pa da uživamo iz fotelje, u vremenu u kome živimo, ništa drugo ne preostaje.