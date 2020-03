Dobrodušni heroj Leon Gorecka

Upoznajte Leona Gorecku, momka za primer.



Biti običan momak među milionerima, nenametljiv, skroman, dobrodušan, pa i povučen, danas je prilično teško. E, takav je Leon Gorecka, fudbaler Bajerna iz Minhena.



Nećete na njegovim društvenim mrežama videti kako diže tegove pun mišića, poput pojedinih prepotentnih zvezda Juventusa, Real Madrida ili Mančester junajteda. Neko to promeni, ali on je takav u poslednjih sedam godina, od kada je postao mladi reprezentativac Nemačke, pa sve do dresa Bajerna iz Minhena.



Čita Danijela Kanemana, to ćete videti na njegovim profilima. "Misliti, brzo i sporo" je knjiga koju je promovisao bez ikakvog razloga, niko mu za to nije platio, jednostavno je preporučio svima nama.





Društvene mreže koristi i da pozove ljude da daju krv, smatra da rasistima nije mesto u fudbalu, ima svoje fondove koje koristi u borbi protiv loših stvari koje pogađaju čovečanstvo.



To je i u slučaju sa koronom.



Fudbalski savez Nemačke je donirao 2,5 miliona evra za borbu protiv ovog virusa, a Gorecka je bio jedan od vodećih likova u toj donaciji. Pored toga, on i Jošua Kimih su donirali milion evra u ovoj borbi, pridružili su se kasnije još nekoliko fudbalera Bajerna.









Javlja se, upozorava da se ne izlazi napolje, svestan je da može na taj način spasiti živote mnogih Nemaca, pa i građana drugih zemalja.



Neka i nama bude primer.