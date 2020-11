"Dobrodošlica" - Obamejanga i Zvezdinog Kangu drže kao "taoce" na aerodromu!

Priču verovatno znate, ne aktuelnu, dešavalo se već u afričkim kvalifikacijama. Naime, Gabon koji je propustio prošli šampionat kontinenta je sada prvi u grupi, ali nije gotovo, danas ih čeka gostovanje u Gambiji koju su u oktobru pobedili sa 2:1.



Imaju sedam bodova, ali domaći "Škorpioni" ne samo da gledaju ka lideru, već moraju da se paze jer trećeplasirani DR Kongo igra u Angoli sutra, ova bivša portugalska kolonija je poslednja i nema nikakvih realnih šansi za plasman.



Drugim rečima, ako Gambija ne pobedi Gabon koji predvodi Obamejang, a igraju još Lemina, Kanga i niz manje poznatih igrača iz francuskih klubova, domaćin će biti u nevolji.



"Panteri" su tukli i Gambiju i Angolu, remizirali sa DR Kongom, ako ostanu neporaženi dana, meč se igra bez navijača biće veoma blizu plasmana na završni turnir u Kamerunu koji će biti održan u zimu 2021.



I tu dolazimo do poente, igrači Gabona su zadržani na aerodromu, oduzeti su im pasoši, kontrola je potrajala šest sati. Oni su ležali na podovima u stolicama, a zvezda Arsenala je kroz tvitove obaveštavao šta se događa.



On je sebe i saigrače nazvao taocima, pitao afričku federaciju da li joj je jasno da je meč neregularan pre nego što je i počeo. Domaćin Gambija inače nikada nije igrala na kontinentalnom takmičenju, ali imaju bolju ekipu nego nekada tu su Musa Barou iz Bolonje, talentovani Musa Juvara, Koli iz Sampdorije, Sane iz Anderlehta, Sulejman Mare iz Genta, jasno je što su im ambicije porasle.



A pritisak?



Pa učiniće sve da danas dobiju meč čime bi napravili veliki korak za jednom od prva dva mesta. Jer do kraja čekaju i Angolu, njihova računica je da bi sa deset bodova sigurno otišli...