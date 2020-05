Dobro pamti "krađu": "Tako je kada gostujete u Madridu u LŠ"

Svi se sećamo tog ludog dvomeča od pre dve godine, kada je Juventus bio na pragu ogromnog čuda, ali je onda dosuđen jedan od najkontroverznijih penala u istoriji Lige šampiona.



Real Madrid je u prvom meču pobedio Juventus u Torinu rezultatom 3:0, Serhio Ramos je "očistio" kartone i to mu se umalo obilo o glavu.



Juventus je u revanšu imao 3:0, bio je na pragu produžetaka, a onda je u nadoknadi vremena, Real Madrid postigao gol iz sumnjivog penala za prolaz u narednu rundu.



Mehdi Benatija, koji je napravio taj čuveni penal u duelu sa Lukaskom Vaskezom, prisetio se tog detalja koji ni danas ne može da zaboravi.



"Osetili smo, posle 0:3 u prvom meču, da je sve gotovo, ali onda smo dobili motiv kada smo videli kako je Roma preokrenula protiv Barselone i to nam je dalo snagu. Odigrali smo neverovatnu utakmicu na Santjago Bernabeu", priseća se Benatija i nastavlja:



"Kristijano Ronaldo je nadskočio Aleksa Sandra i spustio loptu u opasnu zonu, Lukas Vaskez je mislio da je sam ispred Bufona, iznenadio sam ga, ali čim je osetio da sam tu, pao je. Sudija mora da bude siguran u takvoj situaciji, a to je bila jako sumnjiva situacija. Ipak, svi vrlo dobro znamo šta se dešava u Ligi šampiona kada gostujete u Madridu", rekao je Benatija.







Prisetite se tog trenutka, crvenog kartona za Điđija Bufona, i penala koji je realizovao Ronaldo za pobedu Real Madrida.