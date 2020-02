Dobre vesti za Real, najveće pojačanje će ipak igrati?

Eden Azar je letos stigao u redove madridskog Reala iz Čelsija za 100 miliona evra.



Najpre je imao problema sa fizičkom spremom, pojavio se na pripremama sa viškom kilograma, što je i sam kasnije priznao, usledila je povreda koja ga je od terena odvojila oko tri meseca, taman što se vratio zaradio je novu.



Doživeo je frakturu tibije u zglobu levog kolena, minimalni period potreban za oporavak od ovakve vrste povrede je šest nedelja, ali postoji bojazan da bi morao pod nož, što bi ga sa terena verovatno udaljilo do kraja sezone.



To bi mogao da bude problem i za reprezentaciju Belgije, koja ima velike ambicije pred Evropsko prvenstvo, ali selektor "Crvenih Đavola" Roberto Martinez je optimističan.







On veruje da će se Azar oporaviti na vreme i da će čak ponovo zaigrati za Madriđane do kraja sezone.



"On je neko ko nikada ne odustaje.



Veoma je jak mentalno, ali je tužan jer je bio veoma motivisan da navijačima Real Madrida pokaže za šta je sposoban u ovako važnom periodu sezone.



Često smo u kontaktu, ali svi se nadamo da će se uskoro oporaviti, on je potpuno fokusiran na to da do kraja sezone ponovo igra u Primeri. Njihov lekarski tim razmatra sve opcije.



Imamo sve potrebne informacije i potpuno poverenje u njihov lekarski tim i uveren sam da će igrati ponovo ove sezone.



Evropsko prvenstvo je za 15 nedelja i u ovom trenutku nisam zabrinut", izjavio je Martinez.



Azar je upisao svega 15 nastupa u prvoj sezoni na "Bernabeu", videćemo da li će se zadržati na toj brojci.