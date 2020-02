Dobre vesti za brojne evropske klubove, KAN kao Euro?

Infantio je rekao da bi prihodi mogli da porastu i do šet puta za četvorogodišnje kontinentalno prvenstvo, koje bi postalo obavezni događaj, "ne samo za Afriku nego i za svet".



Predsednik svetske kuće fudbala to je naveo na konferenciji u Saleu u Maroku, o razvoju fudbala u Africi.



On je predložio i godišnje turnire za dečake i devojčice uzrasta do 16 i 18 godina, umesto sadašnjih takmičenja za uzrast do 17 godina na svake dve godine.



Turniri za dečake mogli bi da porastu sa 24 na 48 ekipa, ako se Savet Fife složi, a za devojčice sa 16 na 24 ekipe.



"Utisak je da Afrika ide unazad", rekao je Infantino i podsetio na čuveno predviđanje legendarnog Pelea da će neka afrička reprezentacija do 2000. godine osvojiti Svetsko prvenstvo.



Nijedna od pet afričkih reprezentacija nije prošla grupnu fazu na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Afrika je do sada imala tri četvrtfinalista na Mundijalima, ali nijedan nije stigao do polufinala.



"Moramo ozbiljno da intervenišemo", rekao je Infantino govoreći o ulozi Fife da pomogne Africi vezano za sudije, fudbalsku infrastrukturu i takmičenja.



Fifa je predvodila Afričku fudbalsku konfederaciju u poslednjih šest meseci, a za to je bila zadužena generalna sekretarka Fatma Samura.



"Takmičenja nam nisu dala ono što je trebalo", rekao je Infantino i dodao da bi Kup afričkih nacija trebalo da se održava u januaru ili u junu, u zavisnosti od vremenskih uslova.



Vezano za sudije, Infantino je rekao da bi 20 najboljih afričkih sudija trebalo da potpišu profesionalne ugovore sa Fifom, kako bi se poboljšao kredibilitet afričkog fudbala.