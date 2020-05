Dobre vesti, Kumanu sve bolje!

Kuman je u nedelju uveče primljen u bolnicu gde mu je urađena hirurška intervencija kateterizacije srca zbog bola u grdnom košu. Već u ponedeljak se vratio kući.



"Bilo je pomalo zastrašujuće prošlog vikenda. I za mene, ali posebno za moju porodicu i prijatelje. Srećom, doktori su su mi brzo pomogli i ponašali su se čudesno, na čemu sam im zahvalan", napisao je Kuman na svom tviter nalogu.



On je zahvalio svima koji su mu slali poruke podrške.



"Fantastično je bilo videti koliko ljudi je pokazalo saosećanje i koliko sam divnih poruka dobio od poznanika iz sveta fudbala, od klubova, ali i od potpunih stranaca. To mi je zaista puno značilo i hteo bih svima da zahvalim na tome", naveo je Kuman.



"Sada se osećam dobro, a to znači da ću se vratiti da dajem sve od sebe, čim lopta ponovo počne da se kotrlja", istakao je Kuman.