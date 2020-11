Dmitrović sačuvao Eibaru bod

Fudbaleri Ueske i Eibara remizirali su rezultatom 1:1 (0:1) u devetom kolu La Lige.



Eibar je poveo u 38. minutu kada je posle kornera Oliveira petom skrenuo loptu do Burgosa, a ovaj lako pogodio prazan ugao za 0:1.



Domaći su bili konkretniji i imali više šansi i pokušaja ka golu, ali je ponovo sjajan bio naš golman Marko Dmitrović.



On je u 27. minutu odbranio sjajan udarac Rafaela Mir Visentea, a i potom je imao još nekoliko sigurnih intervencija i ukupno pet danas.



Ipak, ništa nije mogao u 68. minutu kada je Lopez odlično centrirao sa desnog boka, a Mir glavom pogodio same rašlje za 1:1.



Kada se sagleda statistika, Ueska je imala 14 pokušaja ka golu, šest u okvir, Eibar samo osam, pa je utisak da su Baskijci zadovoljniji ovim bodom.



Eibar je ostao u zlatnoj sredini sa devet bodova, dok Ueska ima šest iz šest remija, uz tri poraza.