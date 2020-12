Dmitrović nemoćan pred "kraljem", Benzema pretekao Anrija!

Praktično se sve izdešavalo u prvih pola sata, Madriđani su veoma brzo stigli do dva gola, Dmitrović je bio potpuno nemoćan pred ovim naletom i gosti su, ispostavilo se, ostvarili pobedu upravo tad.Prvi gol smo videli u 6. minutu, tada je viđen fantastičan pas Rodriga, Benzema je dobio loptu i savladao Srbina za 0:1 . Ovim golom je postao najbolji francuski strelac van francuskog šampionata,na svom kontu. Već u 13. minutu 0:2 , loša intervencija odbrane Eibara, Benzema je došao do lopte, uputio povratnu Modriću koji pogađa.Nadu domaćima doneo je Kike, bio je to najlepši detalj na meču, gađao je sa 20 metara, ulepšao svima veče za 1:2